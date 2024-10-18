В Ивановской области стартовал фестиваль "Дни русской культуры"

В Ивановской области стартовал фестиваль "Дни российской культуры", который продлится до 4 ноября. Программа фестиваля включает более 400 творческих мероприятий - концертов, спектаклей, выставок, экскурсий, образовательных мероприятий и мастер-классов.
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