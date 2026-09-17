Хеллебайк в шоке: НХЛ отстранила звезду за дерзкий демарш в лагере «Джетс»!

Эй, друзья, держитесь за шайбы — в НХЛ разгорается настоящая драма с участием одного из лучших вратарей лиги! Коннор Хеллебайк, олимпийский чемпион и трехкратный обладатель «Везина Трофи», внезапно оказался в центре скандала.
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