Аргументы недели

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Пушков о главных антироссийских санкциях: угрозы США и Европы призваны сорвать реакцию России на накачку Украины оружием

Пушков о главных антироссийских санкциях: угрозы США и Европы призваны сорвать реакцию России на накачку Украины оружием

Российский политик Алексей Пушков прокомментировал угрозы США и Европы ввести новые жесткие санкции в отношении России в случае эскалации вокруг Украины и назвал их основной смысл.

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