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Царьград

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В Дзержинске погиб водитель электросамоката в ДТП с двумя иномарками

В Дзержинске погиб водитель электросамоката в ДТП с двумя иномарками

В Нижегородской области погиб молодой мужчина, ехавший на электросамокате по автомобильной дороге.В Дзержинске 22-летний водитель электросамоката погиб в массовом ДТП с "Ниссаном" и "Рено".

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