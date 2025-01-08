Саратовский аэропорт сообщил о штатной работе после атаки БПЛА

Воздушная гавань работает на прием и отправку самолетов.фото: unsplash.com/@iwnphСаратовский международный аэропорт «Гагарин» работает в штатном режиме после атаки украинских беспилотников на Саратовскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии