Filecoin и Avalanche запускают кросс-чейн-мост для хранения данных

Filecoin Foundation и Ava Labs запустили кросс-чейн-мост данных, соединяющий C-Chain Avalanche с сетью Filecoin для расширения возможностей хранения данных, о чем было объявлено 27 мая 2025 года через Chainwire.
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