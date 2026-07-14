Одержимая пластикой телезвезда вызвала споры в сети внешностью с новым цветом волос

Популярная британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс, известная одержимостью пластическими операциями, показала фанатам внешность с новым цветом волос и вызвала споры в сети.
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