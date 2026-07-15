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«Если убрать Месси, четверть мира не будет следить за футболом – могу понять, почему его не удалили с Алжиром». Экс-арбитр Егоров о том, что судьи благоволят Аргентине

Бывший арбитр Игорь Егоров не согласился с мнением, что судьи помогают сборной Аргентины на чемпионате мира.

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