Волынец поздравила татарстанцев с Днем защиты детей

Ирина Волынец, Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, поздравила с Международным днем защиты детей, называя этот день праздником детства, который объединяет людей различных возрастов, национальностей и вероисповеданий.
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