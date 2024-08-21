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Какая погода ожидает жителей Крыма 21 августа

Какая погода ожидает жителей Крыма 21 августа

В Крыму облачно с прояснениями. На западном побережье +30° градусов  днём, +25° ночью. На востоке полуострова малооблачно, воздух днём прогреется  до +30° градусов тепла, ночью температура опустится до +26°.

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