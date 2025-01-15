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Масштабный сбой доступа к интернет-ресурсам произошел 14 января в Костромской

Масштабный сбой доступа к интернет-ресурсам произошел 14 января в Костромской области 14 января в Костромской области произошел значительный сбой в работе операторов связи, начавшийся в 16:55.

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