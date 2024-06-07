Улицы Волчанска завалены трупами бойцов ВСУ: «Невыносимая вонь»

ВОЛЧАНСК, 7 июня, ФедералПресс. Наиболее напряженные бои сейчас идут на улицах Волчанска. Военные корреспонденты сообщают, что командование ВСУ не эвакуирует своих бойцов, трупы остаются лежать на дорогах.
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