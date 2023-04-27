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«Никто в СМИ не имеет права говорить Ленарду, что ему делать». Ричард Джефферсон ответил Стивену Эй Смиту, посоветовавшему Каваю завершить карьеру

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон не согласен со словами Стивена Эй Смита, который посоветовал звездному форварду «Клипперс» Каваю Ленарду завершить карьеру.

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