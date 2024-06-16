Глава Росатома заявил, что корпорация работает в 70 странах Государственная корпорация «Росатом» присутствует в 70 странах мира и ведет переговоры о сотрудничестве еще с 30.
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Глава Росатома заявил, что корпорация работает в 70 странах Государственная корпорация «Росатом» присутствует в 70 странах мира и ведет переговоры о сотрудничестве еще с 30.
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