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Пятый канал

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Проблема с запашком: как законно отказаться от мусоропровода

Проблема с запашком: как законно отказаться от мусоропровода

В России готовятся ввести обновленные СанПиН (Санитарные правила и нормы. — Прим. ред.), из-за чего содержание мусоропроводов в многоэтажках может подорожать.

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