Каспий мелеет: смогут ли пять стран остановить экологический кризис?

Даниэла ИВАНОВА Обмеление Каспийского моря стало общей проблемой России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.
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Южные страны разбирают воду из рек, текущих в Каспий, для полива своих насаждений. Полноценно вода поступает в Каспий только сто стороны России: Волга и Урал.