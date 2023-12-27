«Почти голую» вечеринку блогера Ивлеевой с участием Киркорова, Билана и Собчак признали пропагандой ЛГБТ*

А к ней самой подали иск на миллиард рублей. О скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которая прошла с 20 по 21 декабря, говорят уже неделю говорят и пишут на всех информационных площадках.