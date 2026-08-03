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FiNE NEWS

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Алексей Ермошин назначен директором по продукту в ITKey

Алексей Ермошин присоединился к российской компании ITKey в должности директора по продукту. В новой роли он возьмёт на себя ответственность за формирование единой продуктовой стратегии, развитие портфеля облачных платформ и вывод новых продуктов на рынок.

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