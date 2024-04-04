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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Россияне стали отказываться от авто: цены стартуют от 3 млн рублей

Россияне стали отказываться от авто: цены стартуют от 3 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля, ФедералПресс. Стоимость автомобилей в РФ за последнее время взлетела в разы. Если раньше средняя цена бюджетной машины составляла 1,2 млн рублей, то сейчас стартует от 3 млн рублей.

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