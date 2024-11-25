Разработчики Total War: Warhammer 3 готовится к анонсу нового дополнения Total War: Warhammer 3 ...

Разработчики Total War: Warhammer 3 готовится к анонсу нового дополненияTotal War: Warhammer 3 приближается к своей третьей годовщине, но Creative Assembly продолжает развивать свою текущую флагманскую версию франшизы Total War.
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