Похоже на послеродовую депрессию: что происходит с нашей психикой, когда мы заводим щенка

Когда в доме появляется щенок, то жизнь всех членов семьи резко меняется. Малыш будет исследовать территорию, пробовать на вкус все, что находится вокруг него, оставлять лужи, мешать спать по ночам… Вначале на эти мелочи человек не обращает внимания, ведь собака в доме — это огромный повод для радости, смеха и любви.
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