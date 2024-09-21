ДТП с участием легкового автомобиля  на Троллейбусном спуске

ДТП с участием легкового автомобиля на Троллейбусном спускеПо предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 12 часов 00 минут на Троллейбусном спуске напротив улицы Портовая, 80-летняя водитель- женщина автомобиля ВАЗ- 21011, не справилась с управлением транспортного средства, выехала за пределы проезжей части влево.
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