Супруга героя СВО рассказала о шантажистах-поджигателях

«В сорочке прыгала в окно» Деньги, которые получает командир роты саперов за участие в специальной военной операции, стали причиной вымогательства и поджога его частного дома в Истринском городском округе в Подмосковье.
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