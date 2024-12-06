Мурманские волонтеры за месяц сплели три масксети для зоны спецоперации

В университетской среде студента 4 курса Юрия называют «главным паучком» - год назад он решил освоить искусство плетения маскировочных сетей, чтобы помогать своим в зоне проведения спецоперации, и уже сегодня умело и быстро вплетает в сеть ткань.
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