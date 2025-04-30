РЖД открыли сезон детских железных дорог: школьники снова осваивают профессии железнодорожников

Российские железные дороги официально открыли новый сезон работы детских железных дорог (ДЖД) — уникальных учебных площадок, где школьники получают первые навыки профессий на настоящей железнодорожной инфраструктуре.
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