Трагедия на ночной дороге: Признание есть. А истина?

Фото: Блокнот Иногда на дороге случается непоправимое. Автомобиль не зря называют источником повышенной опасности.
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