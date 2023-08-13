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Тони Паркер – Греггу Поповичу: «После моего пятого матча в лиге вы отвели меня в хвост самолета и сказали: «Ты в старте завтра». Остальное – история»

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Тони Паркер во время церемонии введения в Зал славы воспользовался возможностью отблагодарить своего многолетнего наставника и главного тренера Грегга Поповича.

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