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Царьград

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Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    "пропадет от недр граждан"?!! Вове пряничка так не хватает, что мысли путаются??))Переломный момент...
  • Sergiy Che
    Ливерная колбаса ишшо и жмот...Шольц смотрит фил...
  • Вова Рябов
    Интересно народу.хотя бы на пряники пропадет от недр гражданПереломный момент...

"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

Домработница, проработавшая у Пугачёвой много лет, рассказала, как негативные новости влияют на певицу, а также поделилась подробностями о её здоровье: "Беда случилась".

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
По барабану!
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11 час.
АБ
Александр Батурин
Надоели до чертиков мне похер где она и что с ней
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10 час.
Владимир Нелюбин
Ну и хрен с ней...одной твари станет меньше...Дышать станет легче...
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8 час.

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