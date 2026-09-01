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Царьград

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Юшков: Иран готов перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США

Юшков: Иран готов перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США

Эксперт Юшков заявил, что Иран стоит перед выбором в Ормузском проливе: взимать плату за проход судов или полностью блокировать пролив.

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