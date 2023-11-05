Патриарх Кирилл обнаружил пропавшую Казанскую икону Божией Матери после более чем 100 лет поисков Елена ГалицкаяВо время праздничного богослужения в Успенском соборе Кремля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поразил мир своим откровением.
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