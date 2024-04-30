Один из создателей кошелька Samourai выпущен на свободу под залог в миллион долларов

В понедельник 29 апреля Кеонн Родригез, участвовавший в создании некастодиального биткойнового кошелька Samourai, заявил о своей невиновности в ответ на обвинения в управлении организацией, переводившей и отмывавшей деньги.
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