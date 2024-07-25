В Тимирязевке абитуриентов знакомят с ролью беспилотников в сельском хозяйстве

Ежедневные экскурсии по Проектному институту цифровизации аграрно-промышленного комплекса рассказывают абитуриентам о роли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современном сельском хозяйстве и о возможностях получения необходимых компетенций для работы с БПЛА вместе с основной, аграрной профессией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)