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Разумовский вестник

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В Тимирязевке абитуриентов знакомят с ролью беспилотников в сельском хозяйстве

Ежедневные экскурсии по Проектному институту цифровизации аграрно-промышленного комплекса рассказывают абитуриентам о роли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современном сельском хозяйстве и о возможностях получения необходимых компетенций для работы с БПЛА вместе с основной, аграрной профессией.

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