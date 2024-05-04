8 необычных применений обычного фена для волос

Этот прибор выручит вас не только в том случае, если вы спешите высушить голову после душа. Отлепить этикетки и наклейки Если вам нужно снять наклейки, которые упорно не желают отлепляться и рвутся клочками, нагрейте их феном.
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