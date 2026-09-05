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На долю процессора, ОЗУ и SSD в среднем теперь приходится чуть ли не 70% себестоимости ноутбука

На долю процессора, ОЗУ и SSD в среднем теперь приходится чуть ли не 70% себестоимости ноутбука

Это данные TrendForce Согласно данным аналитиков TrendForce, за последние полтора года, хотя, вероятнее всего, примерно за год, совокупная стоимость процессора, оперативной памяти и накопителя в себестоимости ноутбуков выросла примерно в полтора раза.

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