На долю процессора, ОЗУ и SSD в среднем теперь приходится чуть ли не 70% себестоимости ноутбука

Это данные TrendForce Согласно данным аналитиков TrendForce, за последние полтора года, хотя, вероятнее всего, примерно за год, совокупная стоимость процессора, оперативной памяти и накопителя в себестоимости ноутбуков выросла примерно в полтора раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым