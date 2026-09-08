В Петербурге задержали водителя фуры, которых въехал в машину с ребенком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала водителя грузовика, который накануне вечером въехал в легковой автомобиль с ребенком, остановившийся из-за спущенного колеса на трассе "Нева" в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
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