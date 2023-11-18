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Закон и Порядок

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Ловушка не сработала: в Китае восхитились мудростью Путина, разгадавшего коварный финт США

Ловушка не сработала: в Китае восхитились мудростью Путина, разгадавшего коварный финт США

Президент РФ Владимир Путин не поддался на уловку американского коллеги Джо Байдена, внезапно продемонстрировавшего жест «дружелюбия».

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Комментарии
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Александр Рожков
Не только китайцы. Мы все восхищаемся мудростью Путина! Вот!
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13 час.

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