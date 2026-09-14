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Среднее время поиска работы для орловцев составило около пяти месяцев

Среднее время поиска работы для орловцев составило около пяти месяцев

Орловская область вошла в двадцатку регионов с низкой безработицей Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало исследование рынка труда, оценив уровень безработицы в регионах страны по итогам второго квартала 2026 года.

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