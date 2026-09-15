Медведи загнали детей на школьный дистант

В Республике Бурятия сложилась критическая ситуация из-за аномально большого числа выходов бурых медведей к населённым пунктам.
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