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Аргументы недели

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Медведи загнали детей на школьный дистант

Медведи загнали детей на школьный дистант

В Республике Бурятия сложилась критическая ситуация из-за аномально большого числа выходов бурых медведей к населённым пунктам.

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