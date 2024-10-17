Саммит ЕС подтвердил остановку процесса вступления Грузии в союз

Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили о фактической остановке процесса вступления Грузию в союз, поскольку действия правительства страны противоречат европейским ценностям, пишет РИА Новости.
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