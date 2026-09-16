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DM: в Британии из дома создателя «Свинки Пеппы» похитили ценности на £65 тысяч

DM: в Британии из дома создателя «Свинки Пеппы» похитили ценности на £65 тысяч

Банда из Румынии ограбила особняк художника-мультипликатора, одного из создателей мультсериала «Свинка Пеппа» Марка Бейкера в британском графстве Суррей, похитив предметы роскоши на £65 тыс.

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