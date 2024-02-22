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11 предметов, которые были на даче у каждого, кто жил в СССР

11 предметов, которые были на даче у каждого, кто жил в СССР

Если они вам знакомы, то у вас было тяжелое, но счастливое детство. В СССР слово «дача» никак не означало «отдых», разве что «генеральская» или «писательская дача».

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Комментарии
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елена куприянова
А киросиновые лампы где? Свет от луны не помогал.
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21 час.
Наиль Бакиров
Фонарик - жучок выручал !!!
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21 час.
VG
Vasily Golov
Какие это годы?Вместо электроплитки газовая плита и баллонный газ на улице в шкафу.баня,туалет на улице и пару яблонь.несколько кустов смородины.Что осталось для картошки?: соток земли и не всегда плодородной.В доме печка.Летом спать на чердаке.Электричество сбросились и протянули.Без керосиновой лапмы.Это 1974г.Жадные и ленивые были и тогда.Мне не нужен газ баллонный,лампа есть.Стемнело и спать ухожу. Есть и ныне.Газификация лучше бесплатно.Разводку,плиту и котел в кредит.Но Мерседес в гараже.
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