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РБК СТИЛЬ

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Смотреть и видеть: есть ли режиссеры-визионеры в современном кино

Смотреть и видеть: есть ли режиссеры-визионеры в современном кино

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Обширная программa сети кинотеатров «Москино» включает в себя как новые релизы, так и классику кинематографа — фильмы, без которых современный человек вряд ли может считать себя образованным.

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