У демократов нет запасного плана, если Байден откажется баллотироваться

Действующий президент США Джо Байден пока собирается баллотироваться на второй срок. Несмотря на его возраст, Демократическая партия США не разработала запасного плана для выдвижения нового кандидата – на случай, если Байден по каким-то причинам откажется участвовать в президентской гонке.