Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Они похоже боевиков ХАМАС с детьми  путают. Их "успехи" даже больше. С начала конфликта ЦАХАЛ убили палестинских дете...FT узнала, как до...
  • Виктор Полуэктов
    Смысл абсолютно ясен. Какой интерес возвращать в общий зачёт российских и белорусских спортсменов, которые очень силь...European Gymnasti...
  • Валентина Матвеенко
    Уровень жизни населения стремительно падает, а финансовое состояние богатейших стремительно растёт..🙄😏Bloomberg: состоя...

У демократов нет запасного плана, если Байден откажется баллотироваться

У демократов нет запасного плана, если Байден откажется баллотироваться

Действующий президент США Джо Байден пока собирается баллотироваться на второй срок. Несмотря на его возраст, Демократическая партия США не разработала запасного плана для выдвижения нового кандидата – на случай, если Байден по каким-то причинам откажется участвовать в президентской гонке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх