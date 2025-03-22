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Курские новости

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Курянка из Гончаровки сказал, что после удара ВСУ соседей хоронили в коробках

Курянка из Гончаровки сказал, что после удара ВСУ соседей хоронили в коробках

Продолжают делиться воспоминаниями о страшных днях оккупации жители Курской области. Жительница слободы Гончаровка из Суджанского района Евгения Марченко сообщила РИА Новости, что останки погибших от прилета снаряда ВСУ соседей пришлось собрать и похоронить в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде.

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