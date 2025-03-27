Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном остаются крайне сложными из-за многолетней политики предыдущих американских администраций.
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