Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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  • tolip
    Молодец ,все были бы такие как он..Дальнобойщик, сби...
  • Александр Ляшенко
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  • Grigorij Smoljakov
    Ладно хоть живаСледственный коми...

Стоимость реставрации башни Волкова и одного прясла смоленской крепости превысила 338 млн. рублей

Стоимость реставрации башни Волкова и одного прясла смоленской крепости превысила 338 млн. рублей

Минкульт ищет подрядчика для реставрации участка смоленской крепости у Днепра В Смоленске стартовал поиск подрядной организации, которой предстоит выполнить реставрацию башни Волкова и I прясла Смоленской крепостной стены.

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