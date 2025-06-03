Стоимость реставрации башни Волкова и одного прясла смоленской крепости превысила 338 млн. рублей

Минкульт ищет подрядчика для реставрации участка смоленской крепости у Днепра В Смоленске стартовал поиск подрядной организации, которой предстоит выполнить реставрацию башни Волкова и I прясла Смоленской крепостной стены.
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