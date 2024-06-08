Фото: globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNPСегодня 1K прочитали В ходе форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре главарь киевского режима Владимир Зеленский позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Китая.
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