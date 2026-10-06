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Царьград

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"Вот что Макрон видит дома": Дудя* в парике сравнили с женой президента Франции

"Вот что Макрон видит дома": Дудя* в парике сравнили с женой президента Франции

Иноагент Дудь насмешил соцсети появлением в парике блондинки. 39-летний блогер Юрий Дудь* насмешил аудиторию неожиданным перевоплощением в парике.

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