"Вот что Макрон видит дома": Дудя* в парике сравнили с женой президента Франции

Иноагент Дудь насмешил соцсети появлением в парике блондинки. 39-летний блогер Юрий Дудь* насмешил аудиторию неожиданным перевоплощением в парике.
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