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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич обошел Дирка Новицки по количеству матчей с 35 очками в истории «Мавс»

Лука Дончич обошел Дирка Новицки по количеству матчей с 35 очками в истории «Мавс»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич записал в свой актив 35 очков на старте 3-й четверти матча против «Портленда».

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