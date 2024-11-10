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Царьград

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Беременным рассказали о родовом сертификате на 12 тысяч рублей

Беременным рассказали о родовом сертификате на 12 тысяч рублей

В России беременные могут получить родовой сертификат от государства на сумму 12 тысяч рублей.Такой сертификат предназначен для женской консультации, роддома и детской поликлиники.

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